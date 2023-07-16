Россиянам рассказали, как обезопасить онлайн-шопинг

Совершать покупки в интернете лучше через домашний Wi-Fi, а в его отсутствие использовать 4G, но в обоих случаях не стоит забывать про VPN. Способы обезопасить онлайн-шопинг назвал руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик в беседе с РИА Новости.

«В идеале – для интернет-серфинга и шопинга использовать виртуальную частную сеть (VPN) в качестве персонального интернет-шлюза», — сказал эксперт.

Сергейчик напомнил о необходимости использовать сложный пароль к аккаунту на телефоне или другом устройстве и регулярно его обновлять. Смарфтон, ноутбук или планшет нельзя передавать в другие руки, в том числе детям, добавил он.

По словам эксперта, противопоказано переходить по незнакомым ссылкам и начинать переписки в мессенджерах торговых точек, потому что высок шанс столкнуться с мошенниками. А данные карты лучше не хранить на сайте интернет-магазина, резюмировал он.

В 2023 году кибермошенники украли у россиян 4,5 млрд руб., в том числе благодаря использованию нейросетей и зарубежных кол-центров.

Ранее сообщалось, сколько россиян регулярно жалуются на звонки мошенников в полицию и банки.