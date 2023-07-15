В ООН признали, что бедные страны получили минимум продукции в рамках зерновой сделки

Бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Координационный центр ООН.

«По сравнению с данными за 2017-2021 годы сделка обеспечила доставку беднейшим странам в тех же пропорциях, что и ранее в торговле Украины, однако пропорции относительно богатых стран оказались выше», — заявили в центре.

По информации ООН, за год страны с низким доходом, к которым относятся Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили по сделке 822 тысячи тонн из более 33 млн.

Всего за все время действия зерновой сделки порты Украины покинули 1003 судна с зерном, что составляет свыше 32,8 млн тонн грузов. Также отмечается, что с 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход.

15 июля в Координационном центре ООН по зерновой сделке заявляли, что с начала действия зерновой сделки в 2022 года ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено.

В этот же день президент России Владимир Путин указал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в случае выполнений всех условий зерновой сделки.

До этого сообщалось, что зерновая сделка может быть продлена после 17 июля, если Россия положительно отреагирует на предложения по ее пролонгации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые он обозначил в письме Путину.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».