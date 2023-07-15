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В Италии оценили ущерб бизнесу из-за сокращения экспорта в Россию

Глава торговой палаты Пелаццо рассказал о влиянии падения экспорта в РФ на бизнес Италии

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Tony Gentile/Reuters

Падение экспорта в Россию отразилось на итальянском бизнесе, в частности на производстве потребительских товаров. Об этом рассказал РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

По его словам, поставки товаров из Италии в Российскую Федерацию на начало событий на Украине составляли 4% от всего национального экспорта, в настоящий момент — 0,9%. Россия приобретала большое количество товара у средних и малых итальянских производителей, которые не широко известны на международном рынке, они могли экспортировать товар, потому что российская сторона предоставляла логистику.

Речь идет о производителях обуви, оборудования (Ломбардия). Пелаццо отметил, что последние 20 лет производители работали напрямую с РФ, и российский рынок был достаточно интересным, но западные санкции оказали сильное влияние и на этот сектор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Кроме того, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России

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