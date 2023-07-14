ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы

Банк России прогнозирует ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Экономисты предсказали, что в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4%. В июне цены увеличились на 0,37%. С поправкой на сезонность месячный прирост стоимости достиг 0,52%. Во втором квартале прирост цен составил 0,41%, что в пересчете на год соответствует 6,4%.

По данным ЦБ, эффект ослабления рубля может отразиться на ценах по мере дальнейшей активизации спроса и уменьшения накопленных запасов товаров. В начале лета российская валюта ослабела на 5,2%, 4,9% и 2,8% по отношению к доллару США, евро и юаню соответственно.

«В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года. <…> Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции», - резюмировали в кредитной организации, уточнив, что влияние повышения текущего темпа роста цен вряд ли удастся избежать.

По данным Росстата, по сравнению с маем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, а по сравнению с декабрем 2022 года – 102,76%.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.