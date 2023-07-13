В Москве стоимость коттеджей и дач резко обвалилась

За первые шесть месяцев 2023 года цены на коттеджи и дачи в Москве опустились практически в два раза, на 37 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные компании Restate.

По данным специалистов, в столице, включая Новую Москву, коттеджи и дачи стали стоить меньше на 37 млн рублей. В среднем подобный объект обойдется теперь в 35,6 млн рублей. За такую цену можно приобрести семикомнатный коттедж в 200 квадратных метров в Новой Москве.

Второе место по снижению цен занимает Челябинск. В этом городе коттеджи и дачи подешевели на 40%, а средняя цена лота составляет 4,2 млн рублей. Третья строчка досталась Сочи, где данный вид недвижимости потерял в цене 27%.

24 июня газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи» писала, что за последнее время спрос инвесторов на недостроенные дома на российском внутреннем рынке вырос. Одной из главных причин подобной тенденции стала относительно выгодная цена приобретения подобной недвижимости.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать готовить проектные документы на частные дома.