Появились правила платформы цифрового рубля

Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля. Проект соответствующего положения регулятора опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Банк России в своем Telegram-канале назвал проект ключевым нормативный актом для запуска цифрового рубля. В нем содержатся основные правила, по которым ЦБ как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, а также требования к ним, уточнил регулятор.

В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями. Для их проведения будут открываться счета операторов по переводу денег (кроме зарубежных банков), счета физических и юридических лиц. Филиалы банков не смогут открывать счета цифрового рубля.

Кроме того, в проекте положения приведен механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы.

Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться онлайн.

Ранее Центробанк развеял основные мифы о цифровом рубле.