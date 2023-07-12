Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились правила платформы цифрового рубля

Центробанк представил правила платформы цифрового рубля

close
100%
Depositphotos

Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля. Проект соответствующего положения регулятора опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Банк России в своем Telegram-канале назвал проект ключевым нормативный актом для запуска цифрового рубля. В нем содержатся основные правила, по которым ЦБ как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, а также требования к ним, уточнил регулятор.

В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями. Для их проведения будут открываться счета операторов по переводу денег (кроме зарубежных банков), счета физических и юридических лиц. Филиалы банков не смогут открывать счета цифрового рубля.

Кроме того, в проекте положения приведен механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы.

Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться онлайн.

Ранее Центробанк развеял основные мифы о цифровом рубле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях