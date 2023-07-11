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ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на завтра

Центробанк России понизил курс доллара на 12 июля до 90,5 руб., евро — до 99,68 руб.

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Центробанк установил на 12 июля 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,5045 руб., евро — 99,6775 руб., юаня — 12,5491 руб. Это следует из материалов на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущими показателями официальный курс доллара понижен на 99 коп., евро — на 74 коп., юаня — на 7 коп.

По данным Мосбиржи на 16:15 мск, доллар торгуется на уровне 90,09 руб., евро — 99,095 руб.. По сравнению с началом торгов «американец» потерял 0,34%, «европеец» — 0,35%. Курс юаня на это время юаня составил 12,488 руб. Китайская валюта незначительно прибавила с начала торгов. Максимальный уровень курса доллара на торгах составил 91,0475 руб., евро — 91,0475 руб., юаня — 12,62 руб.

В июне курс рубля ослабился по отношению к доллару на 10,4% против 1% в мае. Центробанк связал это с ростом расходов импортеров и снижением доходов за экспорт, отметив незначительное влияние на курс внутриполитических событий.

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