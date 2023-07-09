Экономика России смогла устоять на фоне введения множества санкций западными странами, вызванных началом спецоперации на Украине. В итоге, Запад так и не смог изолировать Москву, но и даже добился ее процветания. Об этом сообщает Al Jazeera.

Вопреки надеждам США и Европы на то, что российская экономика рухнет, все происходит с точностью наоборот: она лишь восстанавливается. Западные санкции не дали никаких результатов, так что Москва вряд ли свернет спецоперацию, сообщили авторы статьи.

Россия смогла извлечь уроки из западных санкций, которые впервые были применены после присоединения Крымского полуострова в 2014 году. С учетом того, что Москва смогла найти новые рынки сбыта для своих товаров и с тех пор многократно расширила торговлю с множеством азиатских и восточных стран, российский экспорт только вырос. Кроме того, поставки сырьевых товаров из России после начала конфликта на Украине в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом, с $494 млрд до $588 млрд.

По данным Al Jazeera, неудивительно, что основными экспортными товарами России стали нефть, газ, уголь, удобрение и зерно. Цены на эти товары резко выросли, так как цепочки поставок были нарушены из-за ряда запретов, введенных на их транспортировку западными странами. Кроме того, Международный валютный фонд ожидает, что текущий счет России будет показывать положительное сальдо как минимум до 2028 года, что говорит лишь о стойкости экономики страны перед западными ограничениями.

В конце марта экономист Максим Чирков заявил, что антироссийские санкции подрывают экономику стран Запада, одновременно улучшая экономическое влияние России.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.