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ФАС предложила проиндексировать тарифы на газ на 8%

ФАС предложила проиндексировать тарифы на газ на 8% с 1 июля 2024 года

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Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила на 8% индексировать оптовые цены на газ для потребителей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на 8% также вырастут тарифы на газ с 1 июля 2025 года.

Ранее ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей в стране с 1 декабря на 8,5%. Как отметили в ведомстве, повышение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ.

После этого тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года, отметили в антимонопольной службе. Там также пояснили, что индексация тарифов не приведет к снижению спроса на газ. При этом объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.

До этого «Коммерсантъ» писал, что стоимость электроэнергии в промышленном секторе экономики России может увеличиться на 8,6% в 2023 году.

Ранее cообщалось, что 40% «черных кредиторов» в России маскируются под ломбарды.

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