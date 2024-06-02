Украинский дрон атаковал автозаправку в Херсонской области

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобильную заправочную станцию (АЗС) в городе Каховке, расположенном в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить прицельные удары по региону.

«Сегодня — прилет по автозаправкам», — подчеркнул представитель властей, сопроводив пост фотографией поврежденного объекта.

В связи с произошедшим глава Каховского муниципального округа обвинил украинского президента Владимира Зеленского и военнослужащих этой страны в уничтожении мирного населения. По его словам, своими действиями ВСУ парализуют социальную жизнь в городе и препятствуют работе коммунальных служб и бригад скорой помощи.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на администрацию округа уточнило, что во время атаки никто из граждан не пострадал.

Днем 1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Новая Каховка и поселок Днепряны подверглись обстрелам со стороны украинских войск. В результате в первом населенном пункте был разрушен частный жилой дом, а во втором — пострадала 34-летний продавец магазина.

Ранее дрон ВСУ атаковал сотрудников коммунальной службы в Херсонской области.