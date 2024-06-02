Российская теннисистка объяснила поражение со счетом 0:6, 0:6 сбоем организма

Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая разгромно проиграла польской теннисистке Иге Свентек в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), призналась, что подобное было для нее ожидаемым. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«На самом деле было абсолютно ожидаемо. Стресс рос из-за переноса, дождей, отсутствия тренировок. Из-за всего этого хаоса произошел взрыв, я не спала практически всю ночь, ощущение, что организм дал сбой», — заявила Потапова.

Теннисистки провели на корте всего 40 минут. Матч закончился в двух партиях, Потапова не смогла взять ни одного гейма и проиграла с результатом 0:6, 0:6.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее поведение российского теннисиста на «Ролан Гаррос» назвали позорным.