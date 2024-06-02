Трамп заявил об угрозе напряжения в обществе из-за суда над ним

Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на будущих выборах главы государства Дональд Трамп заявил об угрозе социального напряжения и «переломного момента» в обществе из-за суда над ним. Об этом политик сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я не уверен, что общество это выдержит. Думаю, что обществу будет тяжело», – прокомментировал Трамп суд против него.

Бывший глава Белого дома также отметил, что определенный момент может стать «переломным» для жителей Америки.

До этого присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному сроку.