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Украина осталась «не в восторге» от идеи НАТО выделить $100 млрд

FT: Киеву не понравилась идея НАТО выделить Украине $100 млрд

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Gleb Garanich/Reuters

Украинским властям не понравилась идея НАТО выделить Киеву $100 млрд, поскольку это «неэффективно». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.

«Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит», — заявил неназванный дипломат.

Он объяснил, что Киев остался «не в восторге», поскольку Украина де-факто не получит новые средства: обозначенная сумма лишь закрепит уже имеющуюся помощь от стран НАТО. Однако в альянсе полагают, что этот шаг поможет ускорить поставки Украине, а также упорядочить процедуру предоставления помощи.

В мае появилась информация, что НАТО собирается создать на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, бюджет на эти цели пока не согласован. Однако генсек до этого заявлял, что необходимо создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на ежегодную сумму $100 млрд.

Ранее Захарова отреагировала на заявление НАТО об ударах по России.

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