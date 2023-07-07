На Украине допустили, что дефицит бюджета не уменьшится в 2024 году

Дефицит бюджета Украины в 2024 году не уменьшится по сравнению с показателем 2023 года, так как расходы на военные цели и безопасность не снизятся. Об этом украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью агентству Bloomberg.

Киев оценивал дефицит бюджета на 2023 год в $39,9 млрд, что является рекордным уровнем. Дефицит был закрыт, благодаря финансовой помощи Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

В июне Марченко в интервью Politico заявил, что дефицит бюджета Украины в 2024 году будет «огромным». Тогда он уточнил, что Киеву нужна будет помощь партнеров, в том числе США, чтобы справиться с этим. Марченко уточнил, что дефицит бюджета будет рекордным, даже если контрнаступление ВСУ окажется успешным.

Также в июне Еврокомиссия заявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украине в период с 2024 по 2027 год. Согласно планам ЕК, оно составит €50 млрд за весь период. То есть Брюссель собирается выделять Киеву около €1,04 млрд в месяц.

В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в 2,6 трлн гривен. По текущему курсу это $71,1 млрд. Расходы на безопасность и военные нужды были оценены в 1,14 трлн гривен или $31,2 млрд. Это почти половина всех затрат — 43% (18,2% ВВП (валового внутреннего продукта страны). Затраты на Минобороны в 2023 году запланированы на уровне 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд). Годом ранее они составляли 133,5 млрд гривен или $3,65 млрд.

Ранее стало известно, сколько Украина получит от МВФ.