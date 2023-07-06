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Греф оценил курс рубля

РИА Новости: Греф заявил, что курс рубля находится не на оптимальных уровнях

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля находится не на оптимальных уровнях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — поделился Греф.

По словам главы Сбербанка, курс рубля представляет собой «поплавок».

«Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация», — добавил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что в макропрогноз Сбербанка заложен курс рубля в 75 — 78 рублей на конец года, и банк его пока не менял, но всегда предполагает возможность отклонения от прогноза.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина говорила, что у Центробанка РФ есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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