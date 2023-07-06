Греф оценил курс рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля находится не на оптимальных уровнях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — поделился Греф.

По словам главы Сбербанка, курс рубля представляет собой «поплавок».

«Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация», — добавил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что в макропрогноз Сбербанка заложен курс рубля в 75 — 78 рублей на конец года, и банк его пока не менял, но всегда предполагает возможность отклонения от прогноза.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина говорила, что у Центробанка РФ есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.