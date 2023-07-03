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Экономику России призвали строить не «по понятиям»

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал строить экономику России не «по понятиям»

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Олег Владимиров/РИА Новости

Сохранение правовой и институциональной среды «по понятиям» — путь в никуда. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска на заседании Столыпинского клуба, сообщает РБК.

«Строить экономику, правовую, институциональную среду «по понятиям» — это путь в никуда. Важный элемент экономики предложения — предложить предпринимателям другие возможности, это очень важно <...> Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны. Экономика предложения — это единственный выход», — отметил бизнесмен.

Одним из важных элементов «экономики предложения» Дерипаска назвал доверие между государством и бизнесом. Также, по его словам, нужны предсказуемая и прогнозируемая политика плюс гарантии для инвесторов. Бизнесмен напомнил о том, что средства российских инвесторов были заблокированы на фоне западных санкций, и по оценкам Центробанка РФ, сумма таких активов составила 5,7 трлн руб. ($600 млрд по текущему курсу).

О необходимости перехода к построению в России «экономики предложения» с масштабным наращиванием производительных сил и сферы услуг, созданием новых отраслей, освоением передовых технологий, говорил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

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