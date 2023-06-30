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Путин поручил продумать замену санкционных иностранных товаров на аналогичные

Президент Путин поручил продумать замену иностранных санкционных товаров на аналогичные

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил продумать возможность в ходе исполнения контрактов заменять иностранные товары, попавшие под санкции, на аналогичные. Об этом сообщает ТАСС.

Также Путин поручил правительству продлить действие механизмов поддержки отечественных производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Накануне Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций западных стран в отношении Российской Федерации, для компаний из РФ расширились возможности и освободились новые направления развития. Глава государства отметил, что российские компании сейчас активно занимают освободившиеся ниши на российском рынке, а также осваивают новые, в том числе экспортные, направления. По его словам, в связи с этим «вся экономика двигается вперед».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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