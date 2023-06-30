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Курс доллара снова вырос

Мосбиржа: курс доллара поднялся выше 88 рублей

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Maxim Shemetov/Reuters

Курс доллара превысил 88 руб. впервые с 29 марта 2022 года, информирует Мосбиржа.

Согласно данным площадки, на 09:16 мск курс доллара поднялся до 88,03 руб., прибавив 0,53%.

29 июня курс доллара поднимался выше 87 руб. Евро также поднялся до 95,05 руб., юань достиг отметки в 12,03 руб. по состоянию на 10:58 мск.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что скачок курса доллара связан с происходящим в информационном поле и внутриполитической обстановкой в стране.

По его словам, серьезных факторов для роста валюты нет, а информационный шум проходит быстро.

Утром 24 июня самые крупные российские банки резко подняли курс обмена валют. Стоимость евро в некоторых банках выросла до 115 руб.

Ранее юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в РФ.

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