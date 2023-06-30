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В России могут подорожать тарифы мобильных операторов

«Ъ»: правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов

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Depositphotos

По информации источников издания «Коммерсантъ», связанных с правительством, на сессии, проведенной 20 июня премьер-министром Михаилом Мишустиным для обсуждения развития сферы связи до 2035 года, операторы заявили о необходимости повышения тарифов на 5% ежегодно. Это необходимо для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы. Формально тарифы на связь в России не регулируются, но в апреле 2022 года ФАС разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на уровень накопленной инфляции за год.

В прошлом году правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов, таких как льготная ставка налога на прибыль, мораторий на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготные кредиты на покупку оборудования. В стратегии развития отрасли до 2035 года указывалось, что Россия отстает в мировых рейтингах скорости фиксированных сетей, доходы провайдеров стагнируют, а недостаточная инвестиционная привлекательность и высокая капиталоемкость создают риски для телеком-инфраструктуры.

Министерство цифрового развития отметило, что рост тарифов возможен при выполнении нескольких условий, включая обеспечение экономической доступности современных услуг связи для всех групп населения, поэтапный и плавный рост, а также согласование механизма, гарантирующего выполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи.

Операторы связи не оставили изданию комментариев относительно предложения о повышении тарифов.

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