Стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель

Если власти России примут решение порвать деловые связи с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК), где РФ в настоящее время принадлежит статус наблюдателя, биржевые цены на нефть североморской марки Brent, с большой долей вероятности, вернутся к отметке $50 за баррель. При таком сценарии влияние ОПЕК на глобальный энергетический рынок ослабнет, что приведет к резкому спаду стоимости сырья, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, возможная потеря Россией статуса наблюдателя ОПЕК может привести к значительному наращиванию объемов добычи на внутреннем рынке РФ. Это обстоятельство, в свою очередь, спровоцирует начало «войны цен на нефть» на глобальном уровне, уточняется в статье.

«Есть вероятность того, что Путина заменит кто-то, кто не видит ценности принадлежности России к ОПЕК. В этом случае Россия, возможно, решит увеличить добычу нефти, спровоцировав войну цен на нефть. В результате власть ОПЕК ослабнет, что вернет мир к цене на нефть в 50 долларов за баррель», — заключается в материале.

29 июня агентство Bloomberg сообщило, что в случае начала гражданской войны в России мировой сырьевой рынок лишится 10% от суммарного объема поставок. При этом резкое сокращение добычи на внутреннем рынке РФ неизбежно отразится на биржевых ценах на данный вид энергоресурса.

Ранее вице-премьер России Александр Новак раскрыл, когда в стране закончатся запасы нефти.