Власти одобрили закон, благодаря которому планируется пополнить бюджет на 300 млрд рублей

Депутаты Государственной думы (Госдумы) приняли в первом чтении законопроект, который подразумевает введение в России налога на сверхприбыль (windfall tax) компаний из числа крупного бизнеса. Речь идет о единоразовом взносе российских фирм со средней прибылью свыше 1 млрд рублей за 2021–2022 годы до уплаты налогов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Основной целью налогового нововведения станет формирование дополнительных доходов федерального бюджета на фоне действия международных санкций, введенными западными странами в отношении России. Налоговая ставка по windfall tax составит 10%. По словам министра финансов Антона Силуанова, благодаря данной мере планируется пополнить федбюджет на сумму около 300 млрд рублей.

«В первом чтении принят проект закона «О налоге на сверхприбыль». Его автором выступило Правительство РФ. Документ разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета. Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и за 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль», — заключается в пресс-релизе.

28 июня глава «Деловой России» Алексей Репик заявил, что инициатива по единоразовому взносу в федеральный бюджет изначально исходила от представителей российского бизнес-сообщества. Однако предполагалось, что так называемый windfall tax внесут всего 20 компаний из числа крупного бизнеса, а сейчас их число выросло в 50 раз — до около тысячи более мелких по капитализации фирм.

Ранее в Министерстве финансов (Минфине) раскрыли, какие организации и компании попадут под выплату налога на сверхприбыль.