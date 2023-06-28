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В Китае перечислили потери Европы от прекращения сотрудничества с Россией

Аналитик Дун: хвастающейся экономической стабильностью Европе следует снять розовые очки

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европа постоянно говорит о своей экономической устойчивости, однако она основана лишь на показателях южных стран региона, которым далеко до финансовой стабильности. Об этом пишет в статье для издания Global Times научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

По его словам, заявления об устойчивости европейской экономики начали звучать после того, как цены на энергоносители е регионе начали снижаться. Следовательно, ЕС и другие европейские страны не столкнулись с рецессией и смогли продемонстрировать, что могут обойтись без России. Дун отметил, что эти заявления не более чем хвастовство, раздувание стратегического противостояния, а экономика в действительности страдает.

Китайский аналитик напомнил, что Германия является «локомотивом» всего Европейского союза, и блок заплатил огромную цену за свою «устойчивость»: это резкое увеличение цен, сокращение производства и потребительского спроса, подорожание стоимости жизни и тд.

Дун добавил, что когда в Европе говорят, что у южных регионов прекрасные показатели, необходимо как можно скорее снять «розовые очки», чтобы докопаться до истины и задуматься о первопричинах текущего европейского кризиса и слабого восстановления глобальной экономики.

Ранее издание Dir.bg писало, что санкции против России дорого обошлись европейским потребителям энергии.

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