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ЕЦБ порекомендовал работающим в России банкам скорее уходить из страны

Глава набсовета ЕЦБ Энриа призвал европейские банки поскорее уходить из России

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European Central Bank

Руководитель наблюдательного совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) Андреа Энриа заявил, что европейским банкам, работающим в России, как можно скорее покинуть страну. Его слова передает Bloomberg.

По словам Энриа, в прошлом году европейские кредитные организации сократили свое присутствие на российском рынке на 37%, но этого все равно недостаточно. Он пояснил, что ЕЦБ запросил от банков разработать «дорожные карты» по уходу из РФ и своевременно отчитываться о процессе их выполнения.

«Я много раз выражал обеспокоенность по поводу разочаровывающе незначительного прогресса, достигнутого банками в снижении рисков, вытекающих из продолжающихся операций на российском рынке», — сказал глава набсовета ЕЦБ.

Ранее Энриа заявлял, что руководство ЕЦБ не только поддерживает уход банков еврозоны с рынка России, но и оказывает на них соответствующее давление. Главная причина подобного поведения валютного регулятора заключается в том, что продолжение работы европейских кредитных организаций на внутреннем рынке РФ сопряжено с «огромным репутационным риском» в связи с действующими международными санкциями в отношении Москвы.

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