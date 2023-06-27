Эксперты рассказали о туристической привлекательности Мончегорска

Мончегорск стал туристической территорией и одним из лидеров по привлечению туристов в Мурманской области, заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации результатов исследования ВЦИОМ о туристическом потенциале северных регионов России член экспертного совета комитета Госдумы по туризму Геннадий Шаталов.

Мончегорск — небольшой арктический моногород в Мурманской области, где работает «Кольская ГМК», принадлежащая компании «Норникель». Эксперты отметили, что город отличают выгодное географическое положение, относительная близость к обеим столицам, горнолыжные курорты, природные заповедники, водопады и озера.

В ходе опроса ВЦИОМ «68% респондентов ответили, что им было бы интересно посетить Мончегорск», – подчеркнул директор по стратегическим коммуникациям ВЦИОМ Степан Львов. По его словам, потенциальных туристов в первую очередь интересует история региона, транспортная доступность, доступное и комфортное размещение в отелях.

По итогам прошлого года Мурманская область побила рекорд по числу туристов, рассказал в ходе пресс-конференции губернатор региона Андрей Чибис, в минувшем году область посетило 540 тысяч человек, это на 11% больше, чем годом ранее. «За последние 4 года доходы туристической отрасли региона составили более 9 млрд рублей, а посетили область за этот период 1,8 млн человек. Мурманская область не имеет сезонного фактора. Каждый сезон по-своему привлекателен», — подчеркнул губернатор.

Директор департамента социальной политики ГМК «Норникель» Ирина Жуйкова рассказала, как «Норникель» развивает города своего присутствия. «Компания инвестирует в создание комфортной городской среды, в развитие объектов социальной инфраструктуры, в поддержку и стимулирование общественных инициатив самих жителей», — говорит Ирина Жуйкова.

По ее словам, для компании также важно, чтобы город был привлекателен не только для работы, но и для жизни и для туристов. Поэтому в Норильске, Мончегорске и других городах присутствия «Норникеля» созданы специальные институты развития территорий, которые работают над этими вопросами.

«Перед нами стоят глобальные задачи создания положительного имиджа территории, повышение узнаваемости территории, привлечение инвестиций в бизнес-проекты, а также создание новых объектов для привлечения туристического интереса», — отметила директор Агентства развития Мончегорска Анна Федорова, учредителями которого выступили администрация города и компания «Норникель».

Руководитель направления туризм Агентства развития Мончегорска Дарья Еркова напомнила, что еще 5 лет назад о развитии туризма в таком промышленном городе, как Мончегорск никто не думал, а по итогам прошлого года город вошел в топ-5 зимних туристических направлений Кольского полуострова.