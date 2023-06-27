Эстония разработала схему использования заблокированных российских активов

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила о готовности юридической схемы использования замороженных в стране российских активов для помощи Украине. Ее слова приводит местная газета Postimees.

По ее словам, в ближайшие недели проект должен получить одобрение правительства.

«Мы надеемся, что в Европейском совете разработанную схему примут», — сказала Каллас.

Премьер пояснила, что по разработанному МИД Эстонии плану, заблокированные активы РФ начнут работать в целях восстановления Украины в авансовом порядке. Таким образом, если Российская Федерация возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и возместит его, в будущем появится шанс получить компенсацию за конфискованное в Эстонии российское имущество.

Каллас также добавила, что Эстония готова продемонстрировать другим государствам, каким образом данное решение может работать на легальных основаниях.

В январе эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине.