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Эксперты нашли самое дешевое жилье в Москве

«Метриум»: самая дешевая новостройка в Москве в 12 «квадратов» стоит 2,9 млн рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

По состоянию на июнь самым дешевым жильем в Москве стал апартамент площадью 12 квадратных метров в районе Вешняки стоимостью в 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

На втором месте оказалась студия в 11,8 квадратных метров в Нижегородском районе за 3,2 миллиона рублей, на третьем — квартира в 16,7 «квадрата» за 3,3 миллиона рублей в районе Коптево.

В пятерку также вошла недвижимость в 10,3 квадратных метра за 3,4 миллиона рублей, а также квартира площадью 6,2 квадратных метра за 3,5 миллиона рублей.

При этом наименьшие цены на квадратный метр зафиксированы в районе Некрасовка — 193,9 тысячи рублей, в Бибирево — 198,2 тысячи рублей и Восточном Бирюлеве — 205,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на шестом месте по странам Европы с самой дорогой ипотекой.

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