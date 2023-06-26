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Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Премьер Альбанезе: Австралия предоставит помощь Украине почти на $74 млн и военную технику

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IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что Канберра предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). Об этом сообщает Sky News Australia.

В новый пакет будут включены 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, Австралия предоставит ООН 10 млн австралийских долларов для оказания гуманитарной помощи Украине.

Альбанезе подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Ранее СМИ сообщали, что Австралия обсуждает с США передачу Украине 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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