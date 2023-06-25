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Китайская CNOOC окончила прокладку глубоководного газопровода

«Чжунго синьвэньван»: CNOOC завершила прокладку длиннейшего в КНР глубоководного газопровода

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Brendan McDermid/Reuters

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) завершила прокладку самого длинного в Китае нефтегазопровода, который проходит на большой глубине. Об этом сообщает портал «Чжунго синьвэньван».

По данным портала, новый нефтегазопровод соединяет провинцию Хайнань с полупогружной плавучей платформой «Шэньхай-1». Финальный участок трубопровода находится в Линшуй-Лиском автономном уезде (южное побережье острова).

В сообщении уточняется, что максимальная глубина прокладки трубопровода составляет 1 тыс. метров. Разведанные запасы месторождения оцениваются в 50 млрд кубометров.

В конце марта издание Business Times со ссылкой на заявление Шанхайской биржи нефти и природного газа писало, что CNOOC впервые продала партию сжиженного природного газа (СПГ), рассчитавшись в юанях, одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний TotalEnergies (Франция).

Ранее CNOOC нашла большое нефтяное месторождение в Бохайском заливе. В CNOOC отметили, что запасы нефти в этом месторождении составляют около 100 млн тонн. При этом нынешняя скважина может давать каждый день 2040 баррелей сырой нефти и 320 тыс. кубометров газа.

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