WSJ: Госдеп отложил введение новых санкций против ЧВК «Вагнер», опасаясь занять сторону Москвы

США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне последних событий в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников издания, американские власти опасаются, что таким образом могут «занять сторону» российского руководства. Как заявил собеседник газеты, Вашингтон «не хочет выглядеть так, будто занимает ту или иную сторону» в этой ситуации.

Газета уточняет, что 27 июня Госдепартамент США планировал ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за деятельности группы в Африке.

Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей, в которых он, в частности, утверждал, что Минобороны РФ якобы нанесло удары по тыловым лагерям «вагнеровцев». В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

24 июня ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил о вооруженном мятеже, подчеркнув, что меры в отношении мятежников будут приняты жесткие.