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Украина дополнительно получит $500 млн от Великобритании

Шмыгаль: Киев получит дополнительные $500 млн от Лондона на выплату пенсий и зарплат

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Depositphotos

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что Киев подписал соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании.

Шмыгаль отметил, что Всемирный банк является одним из лидеров по мобилизации ресурсов для помощи Украине.

«Мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму $1,76 млрд», — отметил он.

Глава украинского правительства уточнил, что помощь предоставят при поддержке Британии, США и Финляндии.

Шмыгаль отметил, что эти средства будут использованы для выплаты зарплат спасателям и учителям, выплаты пенсий, поддержки малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и одиноких матерей. Кроме того, по словам премьера, часть денег планируется потратить на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что страна с начала текущего года получила почти $20 млрд финансовой помощи от своих партнеров. Крупнейшим источником в 2023 году Минфин назвал макрофинансовую помощь от Европейского союза — $8,1 млрд.

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