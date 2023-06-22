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В России сообщили о почти трехкратном падении выплат дивидендов зарубежным акционерам

ФНС: выплаты дивидендов зарубежным акционерам упали с 2,9 трлн до 1,1 трлн рублей в 2022-м

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Владимир Сергеев/РИА Новости

По итогам 2022 года суммарный объем выплат дивидендов зарубежным акционерам российских компаний упал почти втрое. За 12 месяцев этот показатель сократился с 2,9 трлн рублей до 1,1 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом наибольшая часть выплат пришлась на держателей акций и ценных бумаг из США. Объем выплат резидентам ряда европейских стран, включая Нидерланды, Великобританию, Германию и Швейцарию, сократился примерно вдвое. Самый значительный спад выплат пришелся на кипрских акционеров, уточняется в статье.

«По итогам 2022 года сумма дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям, составила 1,1 трлн руб. Это почти в три раза меньше, чем было выплачено по итогам предыдущего года — 2,9 трлн руб. <...> Среди них значительнее всего за год сократились дивиденды в пользу компаний Кипра, в три раза — с 618 млрд до 210 млрд руб. Наибольший объем дивидендов от российских компаний приходится на инвесторов из США — 416 млрд руб. против 607 млрд руб. в 2021 году», — заключается в материале.

16 июня газета Nikkei сообщила, что японские компании смогли получить дивиденды в китайских юанях вместо американских долларов от участия в российских энергетических проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Это объясняется тем, что западные санкции практически лишили Россию возможности расчетов в долларах с зарубежными партнерами.

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