Совфед одобрил закон о штрафах за использование банками иностранных мессенджеров

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за использование банками иностранных мессенджеров, передает ТАСС.

Штраф для должностных лиц может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей, говорится в документе.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных россиян.

Отмечается, что госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа. При этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах не запрещается.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев в рамках CNews Forum «Кейсы и опыт ИТ-лидеров» заявил, что у правительства нет планов по ограничению использования мессенджеров для личного общения.

Чиновник также говорил, что отдельной программы для возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, так как они самостоятельно активно возвращаются в страну.