На «Госуслугах» появилась новая функция

Информирование о способах оплаты, а также банковской комиссии на сайте «Госуслуг» стало обязательным, сообщает официальный Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Информирование о способах оплаты услуг и банковской комиссии на госуслугах стало обязательным. Это стало возможным благодаря вступлению в силу отдельных положений подготовленного ФАС России постановления правительства РФ», — указано в сообщении.

Информация о способах оплаты и банковской комиссии ранее было доступны на сайте и в приложении «Госуслуг», однако по новым положениям эта информация теперь должна показываться в обязательном порядке. Причем данные о банковской комиссии будут показаны после выбора способа оплаты и до осуществления платежа.

Также стало обязательной информация об условиях подключения к порталу платежных операторов.

Ранее Минцифры предложило внедрить проверку гражданами маркировки продукции с помощью «Госуслуг».