Будапешт подверг критике решение ЕС о выделении Украине 50 млрд евро

Государственный секретарь венгерского правительства Чаба Деметер подверг критике решение ЕС выделить Украине еще 50 млрд евро в то время, как общеевропейская касса практически опустела, сообщает РИА Новости.

По словам венгерского чиновника, беспрерывное финансирование Украины привело к истощению резервов Евросоюза. В связи с этим ЕС требует у стран-членов организации очередных многомиллиардных отчислений, большая часть которых вновь будет отправлена Киеву.

Деметер особо подчеркнул, что для изменения бюджета Евросоюза требуется единогласное решение всех государств, являющихся участником организации. В связи с этим, считает чиновник, «дискуссия будет интересной и странной».

По словам Деметера, Будапешт регулярно делает отчисления в общеевропейскую кассу, при этом ничего из нее не получая.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы Европейского Союза выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие четыре года. По ее словам, деньги будут зарезервированы в виде грантов и кредитов. Глава Еврокомиссии отметила, что деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран союза внести на эти нужды дополнительные взносы.