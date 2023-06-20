Власти США выразили надежду на продление зерновой сделки

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что администрация США надеется, что зерновая сделка будет продлена, передает ТАСС.

По его словам, в этой связи американская сторона намерена оказывать ООН и Турции поддержку.

«Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона», — сказал представитель Белого дома.

При этом он не стал комментировать ситуацию вокруг невыполнения условий России в рамках зерновой сделки.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ООН во время консультаций с РФ Женеве признала, что не может выполнить требования Москвы для продления зерновой сделки.

Речь идет о восстановлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и снятии ограничений на поставки запчастей для сельхозтехники в Россию.

По мнению Вершинина, 18 июля станет датой завершения зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по сделке.