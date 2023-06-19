Мишустин поручил проследить за предоставлением льгот для участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко контролировать предоставление льгот абитуриентам, принявшим участие в российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Премьер попросил заместителей координировать работу по этому вопросу с депутатами Государственной думы, в первую очередь реализацию закона после того, как он вступит в силу.

Мишустин напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству с предложением предоставить участникам СВО льготы при поступлении в высшие учебные заведения России.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников СВО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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