Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин поручил проследить за предоставлением льгот для участников СВО

Мишустин поручил контролировать предоставление льгот абитуриентам, участвовавшим в СВО

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания поручил своим заместителям Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко контролировать предоставление льгот абитуриентам, принявшим участие в российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Премьер попросил заместителей координировать работу по этому вопросу с депутатами Государственной думы, в первую очередь реализацию закона после того, как он вступит в силу.

Мишустин напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству с предложением предоставить участникам СВО льготы при поступлении в высшие учебные заведения России.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников СВО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях