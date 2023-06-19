В России расширили черный список налоговых убежищ

Минфин России практически в два раза расширил список стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций, добавив туда недружественные государства. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опубликованный приказ.

Если ранее в черный список входили преимущественно «классические» офшоры (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы), то теперь в него попали страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что решение российского Минфина является логичным ответом на включение РФ в черный список ЕС. Кроме того, указанные в списке страны действительно перестали сотрудничать при обмене финансовой информацией. Однако сложившаяся ситуация может повлиять на инвесторов из России, которые имеют доли в компаниях, зарегистрированных в странах из черного списка. Например, они не смогут приманить нулевую ставку на доходы от «дочек» в недружественных странах.

Аналитики посчитали, что включение в список ранее популярных стран может осложнить сохранение таких компаний в российском бизнесе. В свою очередь, может усилиться тренд на переориентацию бизнеса в сторону России и более дружественных государств.

В середине февраля член комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что решение Евросоюза включить Россию в «черный список» налоговых юрисдикций выглядит странно, поскольку бизнес в РФ платит довольно большие налоги, но это будет способствовать более активной деофшоризации российских компаний.