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Intel инвестирует $25 млрд в строительство нового завода в Израиле

Intel вложит в строительство нового завода в Израиле рекордные $25 млрд

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Depositphotos

Американский разработчик и производитель электронных устройств компания Intel намерена потратить $25 млрд на строительство завода в Израиле, сообщает израильское министерство финансов.

Министр финансов Бецалель Смотрич и уполномоченный по бюджету Йогев Гердос сообщили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и министру экономики Ниру Баркату, что длительные переговоры, проведенные между компанией Intel и специалистами бюджетного отдела израильского министерства финансов были успешно завершены и достигнуты принципиальные договоренности относительно намерения компании инвестировать около $25 млрд в создание нового завода в Кирьят-Гате.

Ожидается, что при исполнении этого инвестиционного проекта Intel наймет тысячи дополнительных работников, которые будут получать заработную плату, превышающую среднюю в израильской обрабатывающей промышленности. Кроме того, было достигнуто соглашение о значительном повышении налоговой ставки, которую компания будет платить государству, с нынешних 5% до 7,5%. Предполагается, что в рамках своих обязательств Intel начнет эксплуатацию завода к 2027 году.

Эксперты министерства финансов Израиля назвали инвестицию Intel беспрецедентной по своим масштабам. Она должна принести значительные выгоды израильской экономике.

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что он приветствует крупнейшую иностранную инвестицию в Израиль, которая станет огромным достижением израильской экономики.

Министр финансов Смотрич выразил уверенность в том, что инвестиции «беспрецедентного масштаба» повлияют на рост израильской экономики в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что компания Intel сократила зарплаты рядовым сотрудникам и руководству.

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