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Samsung может исчезнуть из параллельного импорта

IT-дистрибьютор выступил за исключение Samsung из параллельного импорта

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Global Look Press

Управляющий партнер группы компаний «F+tech марвел», которая занимается поставками и производством IТ-оборудования, Алексей Мельников сообщил ТАСС, что компании выступают за исключение смартфонов Samsung и LG из параллельного импорта.

По его словам, перечень параллельного импорта в нынешнем формате, уже сделал свое дело. Мельников подчеркнул, что года назад стояла задача сохранить потребительский рынок и удержать цены, а также снизить беспокойство из-за возможного дефицита. По его мнению, к настоящему моменту, ситуация изменилась, и такой огромный перечень уже не нужен.

«Мы и как IТ-дистрибутор, и как российский производитель электроники поддерживаем инициативу по сокращению перечня», — сказал Мельников.

Он добавил, что множество азиатских, а также европейских и американских брендов продолжающих работать официально. По его мнению, в сегменте смартфонов китайские производители более чем конкурентоспособны.

Мельников отметил, что исключение из списка ряда брендов, включая Samsung, поможет им определиться, будут ли они все-таки работать в России.

Ранее сообщалось, что бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну.

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