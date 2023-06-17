Сечин прокомментировал заявления о падении нефтегазовых доходов бюджета

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что перестройка налоговой системы в РФ оказывает большее давление на нефтяную отрасль, чем на газовую, поэтому тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета является некорректным, передает «Интерфакс».

«Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку «выпали» именно газовые доходы», — подчеркнул Сечин и призвал относиться к происходящему «с пониманием», но не «перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — подчеркнул Сечин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ составит порядка 8 трлн, что соответствует базовому уровню.

С 2023 года на расходы может направляться не более 8 трлн рублей, а с 2026 года этот объем будет расти на 4% ежегодно. При этом нефтегазовые доходы, поступающие сверх этой суммы, будут поступать в Фонд национального благосостояния.