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Сечин прокомментировал заявления о падении нефтегазовых доходов бюджета

Глава «Роснефти» Сечин призвал не переносить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что перестройка налоговой системы в РФ оказывает большее давление на нефтяную отрасль, чем на газовую, поэтому тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета является некорректным, передает «Интерфакс».

«Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку «выпали» именно газовые доходы», — подчеркнул Сечин и призвал относиться к происходящему «с пониманием», но не «перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — подчеркнул Сечин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ составит порядка 8 трлн, что соответствует базовому уровню.

С 2023 года на расходы может направляться не более 8 трлн рублей, а с 2026 года этот объем будет расти на 4% ежегодно. При этом нефтегазовые доходы, поступающие сверх этой суммы, будут поступать в Фонд национального благосостояния.

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