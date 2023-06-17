В Минэнерго заявили, что поддерживают легализацию майнинга

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сниккарс заявил, что министерство поддерживает легализацию майнинга в стране и ожидает появления налогообложения для майнеров. Об этом он сообщил ТАСС.

«Нам важно, чтобы мы смогли их идентифицировать, и мы понимаем, что для них придется вводить определенные особенности регулирования», — отметил он.

Ранее сообщалось, что майнеры криптовалют в России потенциально могли бы платить ежегодно около 20 млрд рублей налогов, а при развитии отрасли — и больше. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

По расчетам министерства, добывается криптовалюты примерно на $4 млрд, а прибыль майнеров примерно составляет 100 млрд рублей.

При этом, по прогнозам, если будут созданы правильные предпосылки, возможно кратное увеличение отрасли и налоговых взносов.

В апреле «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании BitRiver, Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран по майнингу криптовалют.