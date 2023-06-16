В США рассказали об итогах встречи лидеров ОАЭ и России на форуме ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провели встречу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), несмотря на экономическую «изоляцию» российской стороны в виде множества санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На фоне так называемой экономической «изоляции» России лидеры двух стран обсудили важные вопросы по взаимному сотрудничеству. В частности, лидер ОАЭ сообщил Путину, что «сотрудничество, особенно в частном секторе, играет большую роль в развитии наших двусторонних связей».

По словам Аль Нахайяна, в последнее время также наблюдается большой приток туристов из России в ОАЭ.

Авторы статьи указали, что ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве специального гостя. При этом на фоне ряда антироссийских санкций США безрезультатно требовали от ОАЭ ограничить партнерство с Россией.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет, а РФ не находится в изоляции. Песков отметил, что одни направления автоматически замещаются другими.