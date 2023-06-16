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Песков рассказал, как нужно продвигать российский бизнес

Песков: необходимо не стесняться и агрессивно продвигать отечественный бизнес

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия должна продвигать свой бизнес агрессивно, поэтому в данном вопросе не стоит стесняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с одной из участниц Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы должны продвигать наш бизнес агрессивно, этого не надо стесняться», — отметил Песков.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил кабинету министров отобрать для программ развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лучшие проекты и практики по улучшению качества жизни и бизнеса.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на форуме «Диалог с женщинами-предпринимателями «Голос женского бизнеса»» заявила, что экономике России предстоят масштабные изменения по части достижения технологического и финансового суверенитета, в связи с этим важно инвестировать в развитие своей страны.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что правительство в этом году впервые просубсидирует поддержку продвижения российских брендов, в первую очередь на телевидении.

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