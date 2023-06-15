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Силуанов: России в целом удалось справиться с беспрецедентным давлением Запада

Силуанов: Россия нашла противоядие в условиях западных санкций

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в целом справилась с давлением Запада. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы нашли противоядие. <…> В целом нам удалось справиться с беспрецедентным давлением, которое было оказано на нашу страну», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими после введения западных санкций, и справится с будущими вызовами. По словам министра, базовое понимание, как реагировать на «конкретные ограничения или какие-то шпильки, которые нам постоянно включают, у России появилось.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные западными странами в отношении России санкции — это надолго. В этой ситуации необходимы «средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны».

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