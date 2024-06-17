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Медведев рассказал, как Запад стремится сохранить свое господство

Медведев: Запад не жалеет сил, чтобы сохранить прежний миропорядок

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Павел Бедняков/РИА Новости

Западные страны не желают сил и средств для того, чтобы сохранить свое доминирование в мире. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке, передает РИА Новости.

«Целый ряд западных стран не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели – сохранения тех правил, которые действовали до сих пор», — подчеркнул Медведев.

По его словам, посредством этих правил страны Запада стремятся удержать свое господство и получать материальные и природные ресурсы других стран, а также сохранить «систему метрополии и колонии».

Как подчеркнул замглавы Совбеза РФ, такое положение дел не нравится ряду стран, в том числе России, добавив, что времена колониальной эксплуатации остались в прошлом.

До этого Медведев заявлял, что благополучие стран Запада основывается на «зависимом развитии», когда страны глобального Юга лишаются своих средств и ресурсов на основе кабальных договоров.

Ранее Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.

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