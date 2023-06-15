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Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

Замглавы МИД Рябков сообщил, что почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти, об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков. По его данным, число желающих уже достигло почти двух десятков.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам», — цитирует агентство Рябкова.

По оценке дипломата, эта тенденция отражает возрастающую и «очень существенную роль БРИКС на международной арене как объединения единомышленников».

Ранее депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов отметил, что желание Египта вступить в БРИКС является важным сигналом для России.

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран (БРИКС), куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.

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