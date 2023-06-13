Россия может увеличить экспорт минеральных удобрений

Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта», — отметил Мантуров.

Вице-премьер уточнил, что Россия продолжает расширять клиентскую базу на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Азии и Африке. Местных фермеров обучают эффективным методикам внесения удобрений, разработке смесей, подходящих для конкретного региона.

Мантуров в интервью также заявил, что сохранение текущих мер поддержки российских предприятий со стороны властей позволит инвестировать в производство минеральных удобрений в РФ 2 трлн руб. за пять лет. В результате их выпуск удвоится по сравнению с 2013 годом. Мантуров подчеркнул, что за последние десять лет Россия увеличила производство минеральных удобрений на 40%. Показатель достиг 55 млн тонн, обеспечив треть от роста производства удобрений в мире (15 млн тонн).

Мантуров 11 ноября 2022 года сообщил, что Россия наращивает поставки удобрений в дружественные страны. Министр промышленности и торговли назвал Африку в числе стран, которые наращивают объемы покупок. Под традиционными покупателями российских удобрений понимаются еще страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в частности, Китай и Индия. В середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова бесплатно передать 300 тыс. тонн своих удобрений в развивающиеся страны.