Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия может увеличить экспорт минеральных удобрений

Мантуров заявил, что Россия готова наращивать экспорт минудобрений

close
100%
Wikimedia Commons

Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта», — отметил Мантуров.

Вице-премьер уточнил, что Россия продолжает расширять клиентскую базу на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Азии и Африке. Местных фермеров обучают эффективным методикам внесения удобрений, разработке смесей, подходящих для конкретного региона.

Мантуров в интервью также заявил, что сохранение текущих мер поддержки российских предприятий со стороны властей позволит инвестировать в производство минеральных удобрений в РФ 2 трлн руб. за пять лет. В результате их выпуск удвоится по сравнению с 2013 годом. Мантуров подчеркнул, что за последние десять лет Россия увеличила производство минеральных удобрений на 40%. Показатель достиг 55 млн тонн, обеспечив треть от роста производства удобрений в мире (15 млн тонн).

Мантуров 11 ноября 2022 года сообщил, что Россия наращивает поставки удобрений в дружественные страны. Министр промышленности и торговли назвал Африку в числе стран, которые наращивают объемы покупок. Под традиционными покупателями российских удобрений понимаются еще страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в частности, Китай и Индия. В середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова бесплатно передать 300 тыс. тонн своих удобрений в развивающиеся страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях