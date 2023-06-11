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Россияне стали реже пользоваться банковскими картами

«Известия»: число активно используемых россиянами карт сократилось на 3%

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Depositphotos

Число активно используемых россиянами карт сократилось на 3% в первом квартале 2023 года, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что у физических лиц количество таких карт сократилось на 7,39 млн, у юридических — на 269 тыс. При этом объем операций с использованием карт упал на 5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что число выпущенных банковских карт в России достигло рекордного уровня в первом квартале 2023 года.

Число выпущенных российскими банками карт для клиентов — физических лиц по итогам первого квартала впервые превысило отметку в 400 млн штук, однако рост эмиссии сопровождался снижением числа активного «пластика».

По данным ЦБ, в период с января по март число эмитированных банковских карт подросло на 11,3 млн штук по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом число карт в использовании, то есть активных, сократилось почти в два раза, то есть до 7,4 млн штук.

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