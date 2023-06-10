Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали об условиях продления зерновой сделки

Вершинин: решение о продлении зерновой сделки будет исходить только из интересов России

close
100%
Shutterstock

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что решение о продлении Стамбульского соглашения по зерну будет приниматься только исходя из интересов Москвы. Об этом он сообщил по итогам переговоров с ООН в Женеве, передает РИА Новости.

«Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», — сказал он.

10 июня Вершинин заявлял, что Россия разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках зернового соглашения в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов говорил, что Россия продолжает консультации с Организацией Объединенных Наций по зерновой сделке, однако никаких условий для продления ее сроков пока нет.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях