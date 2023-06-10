В МИД России рассказали об условиях продления зерновой сделки

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что решение о продлении Стамбульского соглашения по зерну будет приниматься только исходя из интересов Москвы. Об этом он сообщил по итогам переговоров с ООН в Женеве, передает РИА Новости.

«Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», — сказал он.

10 июня Вершинин заявлял, что Россия разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках зернового соглашения в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов говорил, что Россия продолжает консультации с Организацией Объединенных Наций по зерновой сделке, однако никаких условий для продления ее сроков пока нет.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.