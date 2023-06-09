Путин: Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики

Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и всё производить сама. Об этом заявил в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС президент России Владимир Путин.

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться — от мировой экономики — особенно от перспективных центров развития мировой экономики.

Это не значит, что мы всё любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах», — цитирует президента Life.ru.

Ранее перед встречей с представителями стран ЕАЭС Владимир Путин переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств в неформальной обстановке обсудили наиболее важные вопросы двустороннего и международного сотрудничества.